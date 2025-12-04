Los Romeos volverán a los escenarios 30 años después de su separación

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Los Romeos, la mítica banda castellonense que marcó a toda una generación desde finales de los 80, regresan con su formación original y con la energía que convirtió sus canciones en himnos.

Juan Carlos Tomás, José Ángel Leiros, Daniel Silvestre, Julián Nemesio y su vocalista Pat Escoín, regresan para recuperar temas como “Muérdeme”, “Mi vida rosa” o “El mundo a tus pies”, que permanecieron vivos incluso después de su despedida en 1996.

Ahora anuncian su esperado retorno de la mano de Subterfuge Records, dispuestos a iniciar un nuevo capítulo en 2026 con ilusión renovada. La banda abre así una segunda vida artística, un reencuentro con un público que nunca dejó de corear sus canciones y que celebra el regreso de una historia que llevaba años latiendo bajo la superficie.

De momento serán unos conciertos, lo demás habrá que ir descubriéndolo.

Toma nota de las fechas de Los Romeos

Viernes 24 de abril en Madrid —Sala Changó. Entradas en ochoymedioclub.com.

Sábado 9 de mayo en Valencia — 16 Toneladas (Fiesta Love To Rock)— Entradas en notikumi.com.

Sábado 23 de mayo en Zaragoza — La Casa del Loco. — Entradas en localentradas.entradas.plus

Sábado 30 de mayo en Barcelona — Upload— Entradas en mutick.com.