Los Ruidos lanzan ‘Mad about me’ junto a Code Blue

Los Ruidos, la banda liderada por Juan Martínez (hermano de Jorge Ilegal), inició sus pasos en 1981 y presenta «Mad about me» con Code Blue, adelanto de lo que será su nuevo álbum Procrastinación.

Mantienen el estilo característico que les hace fluir entre el rock, surf, pop, funk y hasta la psicodelia o el flamenco. Y es en «Mad about me» donde se aprecian más claramente sus raíces rockeras con la colaboración con Code Blue, una banda de culto dentro de la nueva ola liderada por el estadounidense Dean Chamberlein.

Como cuenta el propio Martínez: «Code Blue puede que sea mi grupo favorito. Tuve la suerte de verles tocar en Gijón y saludar a Dean Chamberlain, con quien apenas pude hablar por el ruido y mi mal inglés, pero aunque nos saludamos y poco más, a través de su agente conseguí su dirección de email»… Afortunadamente, la cosa no quedó ahí y siguieron hablando con más fluidez, gracias a la traducción online, y es el propio Dean Chamberlain quien relata la segunda parte de la historia: «Un año más tarde, recibí un correo electrónico preguntándome si quería colaborar en una canción de Los Ruidos. La pista sonaba compacta, bien producida y fuerte. Se notaba que eran buenos músicos. Me gustó su sonido pesado, con riffs de hard rock, jazz de los 60, rockabilly… Mostraban muchos estilos diferentes, a veces incluso dentro de una misma canción, así que dije ¡Sí!»

Continúa Chamberlain: «Ha sido un gran desafío descubrir que puedo agregar algo a sus canciones y combinar mi estilo de guitarra con el de Román. En la última canción en la que trabajé («Mad about me»), Juanito me envió una pista de estilo rockabilly y me dijo: “Escribe la letra y canta lo que quieras”. Me encantó tener tanta libertad creativa. A pesar de la diferencia del idioma, ambos hablamos idiomas universales a través de la música y la tecnología del sonido».

Martínez remata: “Los Ruidos siempre hemos sido un grupo sin ataduras, por eso nos gusta hacer las cosas con calma, en tiempos que exigen inmediatez, procrastinando las tareas para llevarlas a cabo en momentos en los que realmente nos apetece realizarlas. Por eso, hemos conseguido elaborar probablemente ,el álbum más completo de nuestra carrera.»

Y ese álbum al que se refiere Juan Martínez estará disponible el 6 de junio, hasta entonces podemos seguirles el ritmo con «Mad about me».