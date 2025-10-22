Los Sara Fontan avanzan su nuevo disco con ‘Creer Fuerte’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

“Creer Fuerte”, el nuevo tema de Los Sara Fontan, es un acto de fe colectiva y un ejercicio de exorcismo emocional. Inspirado en la película Ejercicios para ver a Dios de Miguel Ángel Blanca, el dúo convierte una escena descartada del filme en un videoclip que habla de muerte y renacimiento, de la necesidad de volver a creer en lo que surge de lo común frente al cinismo y la resignación contemporáneos.

Desde su irrupción en 2019, Los Sara Fontan han construido una trayectoria única al margen de la industria, transformando cada concierto en un ritual sonoro que desafía etiquetas y fronteras. Entre colaboraciones con artistas como Tarta Relena o Amorante y reconocimientos como el Premi Ciutat de Barcelona, su propuesta sigue siendo una de las más libres y magnéticas del panorama experimental ibérico.

Esta nueva canción anticipa Consuelo, su próximo disco, que verá la luz en enero de 2026 bajo los sellos Aloud Music y Gandula. Un trabajo grabado en su casa, como ya hicieron con Queda pendiente (2023). Unas canciones que prometen seguir explorando la fusión entre experimentación, emoción y compromiso artístico.

Con “Creer Fuerte” el grupo teje una pieza de orfebrería sonora donde conviven cantos de pájaros, relojes de cuco, voces amigas y texturas de violín y batería que respiran como un organismo vivo. El resultado es un himno a la esperanza compartida y una danza minimalista.

Escucha ‘Creer Fuerte’ de Los Sara Fontan

Foto: Tamara de la Fuente