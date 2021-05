Lost Girls – Menneskekollektivet (Smalltown Supersound)

Llevaban más de una década colaborando los noruegos Jenny Hval y Håvard Volden en diferentes proyectos electrónicos escorados a la libre improvisación. Es ahora cuando deciden plasmarlo en un disco bajo el alias de Lost Girls, y es una suerte poder disfrutar de esta alianza tan fructífera.

Para los que no conozcan a Hval cabe mencionar que es una de las autoras más audaces y descarnadas del pop-rock, y que ha ido desperdigando su talento en discos soberbios durante esta última década. El sello norteamericano Sacred Bones la dio a conocer por estos lares con discos como Apocalypse, Girl (2015), Blood Bitch (2016), o su último elepé hasta ahora, The Practice Of Love (2019). Discos de una extraña belleza. Por su lado Håvard es un aclamado músico y productor en su país que un servidor desconocía hasta la fecha, pero que ha grabado interesantes discos bajo diferentes alineaciones (Flymodus, Nude On Sand…).

Los surcos de este Menneskekollektivet (Smalltown Supersound, 2021) están rebosantes de música de una belleza abstracta, que arrulla con sonidos que extraen de cajas de ritmos, punteos ingrávidos de guitarras eléctricas, líneas de sintetizador cautivadoras, y la voz de Hval que la mayoría de las veces declama en un tono especulativo, jugando con las palabras y el tempo de las partituras.

El tema titular avanza entre sintetizadores envolventes y la voz que declama versos sobre el tiempo, el sonido, los cuerpos, y la oscuridad. Parece un homenaje a la gran pionera de la electrónica Laurie Spiegel, aunque también los ecos a Laurie Anderson resuenan en este intrincado trayecto que vira por territorios tribales.

Los ritmos sintéticos proveen de misterio los pasajes de “Losing Something”, en donde los punteos de la guitarra eléctrica nos llevan por espacios oceánicos. Dream pop meets Solid Space.

Los ritmos más orientados a una imaginaria bola de espejos en un planeta por descubrir hacen de “Carried By Invisible Bodies” una maravilla: imaginen a un Giorgio Moroder poseído por el rimo de una rave. Y se hizo la luz…

Más de quince minutos dura “Love, Lovers”, un recorrido de ensueño entre beats bailables, loops acuosos, sintetizadores generando drones en espiral, y Jenny Hval recitando odas a la repetición fonética, y diferentes modulaciones de su voz. Hipnótica intensidad. Acaba este disco con “Real Life”, con los punteos improvisados de Volden aliándose con el ritmo de robótica carnalidad. Uno de los discos del año.

