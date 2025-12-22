Lucrecia Dalt – A Danger To Ourselves (Rvng Intl.)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La carrera de la colombiana Lucrecia Dalt es la de una artista en constante evolución. De sus comienzos explorando las posibilidades tonales de los instrumentos junto a capas de loops creando colchas sonoras abstractas, a cada paso ha ido virando hacia escenarios en donde su música es más orgánica, con referentes más fáciles de aprehender, aunque sigue dando rienda suelta a su capacidad experimentadora.

Su anterior disco, ¡Ay! (2022) – cabe reseñar que su labor como compositora de bandas sonoras es cada vez más reseñable, tales son los casos de The Seed y The Baby también aparecidas en ese mismo año – se arrimaba a deconstruir la salsa, el merengue o el bolero en un disco estupendo que cosechó numerosos halagos por parte de la crítica.

Con A Danger To Ourselves (Rvng Intl., 2025) ha creado una prolongación de ese disco, y de nuevo vuelve a encandilar con canciones muy físicas y sensuales, con unos juegos de percusión exquisitos que acolchan la preciosa voz de Dalt. Un pentagrama envolvente y una lírica concisa que parece un juego de hipervínculos disociados, sabiendo crear imágenes potentes: que si David Lynch y Julee Cruise, que si David Cronenberg y la poética de la carne, que si la ciencia ficción distópica…

Junto a su pareja David Sylvian han producido un bello cancionero que arranca con “cosa rara”, en la que se sublima el ambient de Sylvian con los polirritmos de la música africana. La ranchera asoma en la breve “amorcito caradura” y esa sutil forma de integrar los silencios en la canción sienta cátedra, mientras que “no death no danger” se acerca al trip hop de Portishead.

Los loops y la voz de Lucrecia se integran a la perfección para delimitar el misterio de “agüita con sal” (un saxo oblicuo nos lleva por terrenos lynchinianos de nuevo), “divina” es un contoneo entre atmósferas de cabaret nocturno, y “mala sangre” (título de una hermosa película de Leos Carax que bien podría estar en la cosmología de la colombiana) es una sinuosa melodía con recuerdos a Jac Berrocal y Pascal Comelade.

Escucha Lucrecia Dalt – A Danger To Ourselves