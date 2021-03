Lucy Dacus revela la devastadora ‘Thumbs’

Lucy Dacus estrena un nuevo single. Llega la desgarradora “Thumbs”, que se estrenó en vivo después de su creación en el otoño de 2018 y desde entonces se ha convertido en una de las favoritas de sus seguidores, tanto que tiene su propia cuenta de Twitter dedicada. Con un espíritu de anticipación y amor por la canción, antes de su lanzamiento oficial, Dacus sorprendió a 100 fanáticos al azar con una cinta VHS ensamblada a mano con una grabación de la canción. La pista muestra la evocadora y profunda narración de la cantante, su voz magnética sobre sintetizadores y mellotrones.

Escrita durante un viaje en automóvil de 15 minutos a cenar en Nashville, Lucy Dacus dice:“Como la mayoría de las canciones que escribo, no me la esperaba y me hizo sentir rara, casi enferma. Cuenta la historia de un día que tuve con un amigo durante nuestro primer año de universidad, un día significativo, pero no uno en el que había pensado durante años. Comencé a tocarlo en vivo un mes más tarde durante la gira de boygenius después de que Phoebe y Julien me animaron a hacerlo. Sabía que necesitaba mucho tiempo para acostumbrarme a tocarlo ya que me hacía sentir temblorosa, así que terminé los sets con él durante aproximadamente la mitad de los shows que toqué en 2019. Antes de tocarlo, le pedía a la audiencia que por favor no grabe eso, una solicitud que parece haber sido respetada, por lo que estoy agradecida”.

Escucha “Thumbs” de Lucy Dacus