Madrid Popfest regresa con The Man from Delmonte, Humdrum, Cariño y más

Vuelve Madrid Popfest. El festival celebrará su XIV edición los días 13 y 14 de marzo de 2026 en la Sala Galileo Galilei, manteniendo su apuesta como festival autogestionado, sin patrocinadores ni ánimo de lucro, y su defensa del indiepop entendido como cultura compartida.

El cartel de 2026 combina con coherencia el legado histórico del género y algunas de sus expresiones más estimulantes del presente, con nombres como The Man from Delmonte, Humdrum, Josie, Sassyhiya, Roller Derby, Cariño, Kikí d’Akí, CORTE!, Marina Domínguez, Evripidis and His Tragedies y Andrea Buenavista. Una selección que equilibra referentes internacionales y escena estatal, y que vuelve a situar al Madrid Popfest como espacio de encuentro, intercambio y celebración de una comunidad que entiende el pop como una forma de vida cultural, viva y en constante evolución.

Tras más de quince años de trayectoria, el Popfest mantiene intacta su esencia DIY y recupera en esta edición los conciertos a la hora del vermú en Fotomatón Bar, incluidos para los asistentes con abono, consolidando un fin de semana de marzo que hará las delicias de sus fieles.

Entradas para Madrid Popfest

Abono para las jornadas y entradas de cada día, en este enlace.