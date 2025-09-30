Lo último:
Magdalena Bay
Noticia

Magdalena Bay estrenan dos singles nuevos

Redacción MZK

Magdalena Bay estrenan la primera música inédita desde que publicaran el interesante Imagine Disk, que se coló en nuestra lista de mejores álbumes de 2024.

El dúo formado por Mica Tenenbaum y Matthew Lewin acaban de presentar «Second Sleep» y «Star Eyes», que se grabaron hacia el final de las sesiones del álbum.

Como cuentan «ambas son una especie de sucesor espiritual de la atmósfera y el arco emocional del álbum. Nos gusta cómo se complementan, así que aquí las tienen juntas».

Escucha ‘Second Sleep’ y ‘Star Eyes’ de Magdalena Bay

 

