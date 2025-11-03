Otros dos singles más para Magdalena Bay

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Magdalena Bay siguen con su frenética actividad presentando nuevo material tras ese estupendo Imagine Disk, que se coló en nuestra lista de mejores álbumes de 2024.

El dúo formado por Mica Tenenbaum y Matthew Lewin presentaban el pasado septiembre «Second Sleep» y «Star Eyes», que se grabaron hacia el final de las sesiones del álbum, a las que siguieron «Human Happens» y «Paint Me A Picture».

Para seguir con la tradición del doblete, comparten dos nuevas canciones, “Unoriginal” y “Black-Eyed Susan Climb” y comentan: ¿¡Dos canciones más!? ¿Cuándo terminará esto? ¿Es este el par final? No piensen demasiado en ello», dice la banda en un comunicado de prensa. «Simplemente disfruten del momento».

No sabemos si todo este material conformará un disco nuevo o una edición ampliada del anterior, de momento podemos seguir disfrutando tal y cómo nos interpelan.

Escucha ‘Unoriginal’ y ‘Black-Eyed Susan Climb’ de Magdalena Bay