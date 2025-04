Magdalena Bay versionan a Bowie y a Lennon

Magdalena Bay, dúo formado por Mica Tenenbaum y Matthew Lewin publicaron el año pasado el magnífico Imagine Disk, que se coló en nuestra lista de mejores álbumes de 2024.

El dúo pasaba recientemente por el programa Like A Version de la emisora australiana Triple J donde aparte de interpretar de promocionar su última entrega, se marcó dos versiones. Una del «Ashes To Ashes» que David Bowie incluyó en su disco Scary Monsters (and Super Creeps) de 1980 y otra de la popular «Imagine» de John Lennon.

Escucha ‘Ashes To Ashes’ e ‘Imagine’ de Magdalena Bay