Man Man – Dream Hunting In The Valley Of The In-Between (Sub Pop/Popstock!)

Man Man es un proyecto interesante, recreado desde su base en Los Ángeles en su anarquía estilística y despreocupada, sin renunciar a ciertos desparrames experimentales y apostando además por una vistosidad prioritaria con la que envolverlo todo. Las perspectivas ante el nuevo álbum del combo liderado por Honus Honus –aka Ryan Kattner– eran esperanzadoras, tras su fichaje por el sello Sub Pop y la descarada efectividad de un par de adelantos previos al lanzamiento en cuestión.

Sin embargo y en la práctica, es complicado salvar en su totalidad un trabajo que se alarga hasta los diecisiete cortes, quedando finalmente alternada la serie entre momentos inspirados y otros más inocuos cuando no algo plomizos. La principal arma de ‘Dream Hunting In The Valley Of The In-Between’ (Sub Pop, 20) queda focalizada en ese indie-pop pegadizo y resultón que supone el hilo argumental de la referencia, mientras que la rasposa voz de Honus (quien podría ser algún tipo de crooner impostado) aumenta realismo, solidez y también la credibilidad del asunto. Man Man se sitúan aquí no demasiado lejos de formaciones como The Fratellis, The Wombats o The Kooks, aunque lucen algo más depurados, distinguidos y elaborados, ensalzando ese interés explícito por enrevesar el sonido.

Una intencionalidad que les empuja a incluir algo de dramatismo (por momentos incluso barroquismo) y exotismo en una ecuación de alma gamberra. Las premisas funcionan durante los mejores momentos del lote, caso de “Future Peg”, los singles “On The Mend” y (el magnífico) “Cloud Nein”, una “Sheela” que bien podría haber pertenecido a Mando Diao, “Inner Iggy”, o el sinuoso medio tiempo “Animal Attraction”. La manera de mantener la gracia global durante buena parte del minutaje es, precisamente, en base a las virtudes que desprenden las elegidas. Porque lo cierto es que, en cierto momento y a pesar de que la formación se muestra seguramente más accesible que nunca, la propuesta comienza a palidez repetitivamente hasta desvanecer la atención sobre el propio contenido.

El sexto trabajo de Man Man es un buen disco que añadir al casillero del grupo, pero a la vez deja cierto poso de decepción. Y es que ‘Dream Hunting In The Valley Of The In-Between’ (Sub Pop, 20) podría (e incluso debería) haber supuesto un importante paso al frente en la cada vez más extensa trayectoria de los norteamericanos. Y, aunque disfrutable, no cabe afirmar que ésta parezca una obra especialmente trascendente, además de tornarse algo densa en según qué momentos.

Escucha Man Man – Dream Hunting In The Valley Of The In-Between