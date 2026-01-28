Manu G. Sanz – Oráculo Silvestre (Orphan Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Leemos en su página web: “Oráculo Silvestre” es un disco que explora la relación entre lo humano y lo natural a través de canciones que invitan a detenerse, escuchar y mirar de otra forma en un imaginario donde lo cotidiano convive con lo simbólico.

En estas canciones, la naturaleza no es solo un paisaje: es parte de la historia y acompaña las emociones que atraviesan el disco. Libélulas, árboles, flores y referencias mitológicas aparecen como señales en un camino que va de la pausa al movimiento, de la incertidumbre a la claridad. Cada tema invita a mirar hacia dentro y seguir la intuición, incluso cuando no hay certezas del camino”. Este es el universo simbólico y la hoja de ruta que el gallego Manu G. Sanz ha querido para encarar su segundo disco a su nombre tras su más que destacado debut con Flores y Diosas (2024), y es, de nuevo, un deleite perderse por los recovecos de un disco que se sirve, de nuevo, de una producción en donde los sonidos emanan de una forma muy descriptiva pero sin subrayados innecesarios, y en donde los instrumentos tienen el suficiente espacio para sonar con una naturalidad que invita a la escucha sin prisas.

Tras esa bella portada que remite a los discos de folk psicodélico de los sesenta, uno puede descubrir hermosas canciones con armonías que recuerdan a unos Love pasados por el tamiz folk (“Un Paso al Frente”, “Diosa Pagana”), un vals que podría haber salido de la mente de Brian Wilson (“Árbol”), dream pop (“Abeja Reina”), toques blueseros que evocan a Moondog y la pompa orquestal de High Llamas (“El Dolor”), y hasta preciosos ejercicios de pop artesanal con Los Brincos reflejados en sus retinas (“Naranjo En Flor”).

Escucha Manu G. Sanz – Oráculo Silvestre