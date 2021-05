María Guadaña, Ray, Erin Memento y Staytons ganan el Villa de Madrid

Villa de Madrid es uno de los concursos de bandas emergentes más legendarios de nuestro país.

En 1978, a instancias del Ayuntamiento de Madrid, nacían los Premios Rock Villa de Madrid, pioneros en su género. Más de cuarenta años después, mantienen intacto su poder de atracción, su incorruptible compromiso con la escena emergente y la creación de un tejido cultural que perdure en el tiempo. Darles visibilidad y facilitar su introducción en el mercado ha sido, desde la primera edición, el objetivo principal del concurso.

Se alzaron como ganadores del Villa de Madrid artistas como: El Gran Wyoming, Alaska con Kaka de Luxe, Paraíso, Obús, Derribos Arias, Los Enemigos, La Frontera, La Maravillosa Orquesta Del Alcohol (La M.O.D.A), Novedades Carminha, Biznaga, The Parrots, Jennny And The Mexicats, Nora Norman…

En 2021 las ganadoras han sido mujeres, ya que María Guadaña (primer premio), Rayo (segundo premio) y Erin Memento (premio accesit), además de Staytons (Premio AIE (Gira con el Circuito AIEnRUTa)) se han alzado con el premio. Los tres grupos ganadores, con Corizonas como artista invitado, actuarán en la Ceremonia de Entrega de los PRVM el 15 de mayo a las 18,00h en el Auditorio del Parque Forestal de Entrevías.

LosVilla de Madrid se reafirman como uno de los fenómenos más emblemáticos de la vida artística madrileña que ha marcado su historia cultural a través de la música. Han pasado más de 4 decenios y el popular “Villa” continúa auspiciado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Tanta longevidad no es usual en un evento cultural. Decenas de certámenes en toda España lo han emulado, algunos muy importantes, pero ninguno ha alcanzado su influencia y repercusión.