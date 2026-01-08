Maria Iskariot nos visitan este mes

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

La escena belga actual sigue exportando proyectos con una personalidad arrolladora, y Maria Iskariot es el ejemplo perfecto de ello. Tras captar la atención de la crítica con su reciente álbum Wereldwaan (publicado bajo el sello Montgrí a finales del pasado año), el cuarteto liderado por Helena Cazaerck se prepara para su desembarco – por primera vez en nuestro país – este mes de enero.

Con el respaldo de Primavera Tours y la producción del propio sello Montgrí, la banda traerá ese sonido que péndula entre la urgencia del punk y guitarras que recuerdan a las mejores épocas del rock alternativo de los 90. Es una propuesta que evita las modas para centrarse en el rock directo, que ya les ha valido comparaciones con la honestidad de bandas como Sleater-Kinney o la intensidad de los primeros discos de PJ Harvey.

Además, las letras de Cazaerck son de una inventiva desbordante, creando historias cortas que suelen retratar la sociedad actual de manera más que mordaz.

Las fechas son estas:

20 de enero en la sala El Sol Madrid

22 de enero en la sala 16 Toneladas, Valencia

23 de enero en la sala Upload, Barcelona

Entradas aquí.