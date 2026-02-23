mariagrep y Mundo Prestigio se unen en ‘Voy a pensar en ti’

mariagrep y Mundo Prestigio vuelven a unir fuerzas en “Voy a pensar en ti”, segundo y último adelanto de su esperado EP conjunto, que llevará el mismo título. Tras el lanzamiento de “Ai de mí”, la compostelana y la banda viguesa consolidan una alianza que apunta directamente al groove y al nuevo pop alternativo.

Este nuevo single, tan pegadizo como bailable, confirma la química entre ambos proyectos y anticipa uno de los lanzamientos más sugerentes de la temporada. “Voy a pensar en ti” se mueve con naturalidad entre el pop negro, el indie retro y una sensibilidad que dialoga tanto con la canción melódica setentera.

Puede recordar a clásicos de antaño como Susana Estrada, Elia y Elizabeth o Las Deblas, pero también a Clairo, Khruangbin o Men I Trust.

Escucha ‘Voy a pensar en ti’ de mariagrep y Mundo Prestigio