Marilyn Manson anuncia nuevo disco para septiembre

Marilyn Manson anuncia el lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, We Are Chaos, cuya fecha de lanzamiento está previsto para el 11 de septiembre a través de Loma Vista Recordings.

Producido por el ganador del Grammy Shooter Jennings (Brandi Carlile, Tanya Tucker) y el propio Manson, este trabajo de diez canciones fue escrito, grabado y terminado antes de que la pandemia llegara. Junto al anuncio de su nuevo álbum, Manson publica la canción que da nombre al disco y single principal “We Are Chaos”. Tema que viene acompañado de un videoclip dirigido por Matt Mahurin, quien también se encargó de la fotografía y dirección del mismo.

La pintura de Manson, “Infinite Darkness”, la cual podemos ver en la portada del álbum, fue creada específicamente para acompañar la música. Sus pinturas continúan mostrándose en todo el mundo, incluyendo exposiciones en galerías y museos en ciudades como Miami, Viena o Moscú.

Sobre el álbum, Manson cuenta que “cuando escucho WE ARE CHAOS ahora, parece que fue ayer o como si de alguna manera el mundo se repitiera, haciendo que el single que da nombre al disco y las historias parezcan que las escribí hoy. Este trabajo se grabó hasta su finalización sin que nadie lo escuchara. Definitivamente, hay una cara A y una cara B en el sentido tradicional. Pero al igual que un LP, es un círculo plano y le corresponde al oyente poner la última pieza del rompecabezas en las canciones”.

“Este álbum conceptual en un espejo para el oyente construido por Shooter y yo”, continúa. “Existen muchas habitaciones, armarios, cajas fuertes y cajones. Pero en el alma o en tu museo de recuerdos, lo peor son siempre los espejos. Fragmentos y recuerdos de fantasmas me perseguían cuando escribí estas letras”.

“Al hacer este disco, tuve que pensar en mí mismo: ‘Domesticar tu locura, coser tu traje. Tratar de fingir que no eres un animal’, pero sabía que la humanidad es el peor animal de todos. Practicar misericordia es como hacer un asesinato. Las lágrimas son la mayor exportación del cuerpo humano”.

We Are Chaos es la continuación del álbum de Marilyn Manson lanzado en 2017, Heaven Upside Down, el cual marcó su séptimo álbum consecutivo en el TOP 10 de las listas de discos. Marilyn Manson continúa infiltrándose en la moda, el cine y la música, dejando sus huellas en la cultura moderna: Saint Laurent lo llamó para una campaña, Travis Scott lo invitó personalmente a actuar en el Festival de Astroworld con entradas agotadas, GQ lo nombró uno de los hombres de moda de 2019 y apareció como actor en series como Sons of Anarchy, American Gods o The New Pope.