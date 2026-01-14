Marta Pérez – Back & Forth (Great Canyon Records)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Marta Pérez es una cantautora gerudense que forma parte del grupo Les Anxovetes. En paralelo, desde hace unos años mantiene una intermitente carrera en solitario que le ha llevado a publicar un par de discos: el álbum Punctual (It’s a Bit Too Late) en 2017, y el EP Letters for June en 2020. El pasado mes de noviembre rompió su silencio discográfico con Back & Forth, primer álbum que publica con el sello Great Canyon Records. Un nuevo disco con el que sigue apostando por el inglés como idioma principal de las canciones que lanza a su propio nombre.

En realidad Back & Forth es una especie de mirada atrás, tal como indica parte de su título. Un movimiento retrospectivo que nos lleva precisamente a su EP de 2020, ya que las cuatro primeras canciones del nuevo disco ya aparecían en aquel trabajo. Al parecer han sido regrabadas para la ocasión con Jordi Bastida, productor del álbum, en su estudio. Recuperar estos temas tiene sentido: forman parte de una hipotética cara A más nostálgica en contraposición a la segunda mitad del álbum, algo más esperanzadora.

El disco se abre con “Eden”, una canción que parece echar mano de la metáfora bíblica para narra la descomposición de una relación sobre un delicioso fingerpicking que acompaña la evocadora voz de Marta. La historia de ruptura y desilusión, siempre narrada con una serena delicadeza que desarma, sigue en “What did we know”. “Tender” parece avanzar en la fase de aceptación, añadiendo algunos coros y arreglos luminosos que adornan el folk introspectivo y suave sobre el que se sigue basando la canción. Finalmente, “If it feels” es un acuerdo de la autora consigo misma: vemos como el disco se va abriendo como una flor al sol aunque nos sigamos moviendo en terrenos melancólicos tanto en lo lírico como en lo musical.

Pero Back & Forth es también una mirada hacia adelante. La quinta canción, “Coda”, produce un punto de inflexión en el disco. La protagonista parece ser otra persona que recuerda los momentos buenos y malos, busca comprender aunque no acaba de conseguirlo, y finalmente se ve atraída por unas luces de la ciudad que representan una nueva ilusión, el inicio de algo nuevo. Llega entonces “Letters from June” y el punto de vista de la narradora cambia definitivamente, algo que tiene su repercusión en lo musical. Entran bajo y batería haciendo que las canciones pierdan ese halo nostálgico que tenían hasta entonces. El resto del disco parece ser la respuesta de June a las cartas anteriores, generando una especie de diálogo entre la oscuridad y la luz, el rencor y la aceptación, el dolor y la esperanza. En “Awakening” el vínculo que quedaba, fuera el que fuese, empieza a romperse pero ya sin remordimientos. “Turning point” acaba con la nueva protagonista, la nueva narradora, afirmando que va a extender sus alas y volar. Todo ello cantado con alegría, con ganas de empezar una nueva etapa.

Al final no sabemos exactamente quien es la narradora de “Dandelions”, pero lo que queda claro es que ha llegado el momento de hacer las paces, de aceptar la nueva realidad. Vuelve el folk delicado, esta vez con el acompañamiento de un piano, pero ya no hay apenas restos de nostalgia ni melancolía. La historia a la que hemos asistido, sea la que fuere, acaba bien.

Finalmente Back & Forth, una vez escuchado en su totalidad, demuestra que todavía se pueden hacer discos que transmitan una historia coherente, en sincronización con la melodía, el ritmo y la armonía. Algo necesario, o al menos lo era en su momento, para que la experiencia resulte única y atractiva, además de generar empatía en quienes estamos al otro lado de las canciones.

