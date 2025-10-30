Melody’s Echo Chamber tiene nuevo single, ‘Eyes Closed’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Melody’s Echo Chamber regresa con un nuevo álbum, Unclouded, que se lanzará el próximo 5 de diciembre a través de Domino / Music As Usual.

Hoy lanza su nuevo sencillo «Eyes Closed», que ha contado con los propulsivos breakbeats del baterista británico Malcolm Catto, colaborador de Madlib y DJ Shadow, y la fuerza motriz detrás de The Heliocentrics,

«Eyes Closed» viaja desde el psych y el soul hasta los límites del krautrock. Es quizás el tema más salvaje y juguetón de Unclouded, que recuerda el amor de Melody por la vanguardia y su enfoque más artístico y escultórico de la producción.

«Tengo los ojos cerrados, no por negación, sino por devoción: por los recuerdos vibrantes, por la complejidad de los sentimientos humanos, por ver más profundamente», dice Melody. «También está impulsado por una estética resistente que enfatiza la belleza de las cosas transitorias y el sentimiento agridulce de su impermanencia».

