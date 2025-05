King Buzzo y Matt Lukin han recuperado para el último álbum de Melvins a Mike Dillard, esto es, su primer baterista, para retomar la formación original de la banda, la de 1983. No sabemos con qué intenciones ulteriores, pero al trío primigenio se han sumado para esta empresa Ni Maîtres y Void Manes, dos músicos orientados a la experimentación con los que intentar construir algo diferente y remarcar cierta innovación en el resultado.

Acostumbrados a no saber por dónde pueden ir los tiros en cada nuevo lanzamiento de los de Seattle, este elepé presenta la inquietud previa habitual. Sin embargo, no es raro que Melvins suenen a Melvins casi siempre, y esa piedra angular, la de su sonido, ya se percibe en la potente apertura de “King of Rome”. Pero, para quien lo siga en orden, rápidamente cambiará de registro. “Vomit of Clarity” es un corte que aboga por esa ruptura, en este caso de marcada orientación drone oscura y que se convierte en una inquietante presencia alrededor de su marca personal.

Quizá la integración de esta pieza en la dinámica del disco pueda llegar a parecer algo forzada, pero poco acaba siéndolo, más que nada porque en la innovación y la sorpresa reside parte de la virtud de cada grabación. Ahí estará “Short Hair With A Wig”, un inicio sorprendente para escoltar un stoner deconstruido, ralentizado en apreciación, al mismo tiempo que alcanza su cénit en ejecución y sirve como base a la guitarra pesada y virtuosa.

Esas mismas guitarras se transforman en “Victory of the Pyramids”, con similares melodías a aquellas que intentaron redefinir el rock accesible de hace dos décadas. La cadencia disminuye, se asoma el protagonismo vocal levemente y reinicia la guía del bajo de Matt Lukin para servir de base a su contundente identidad, contrastada por esa parte más electrónica que lo mismo sirve para dar profundidad que para compenetrarse en un nuevo sentido. “Venus Blood”, sellará para el cierre la marca Melvins, esa misma que dicta la voz de Buzzo al esconderse y aparecer entre la enorme vibración para certificar que Melvins son Melvins, independientemente de cómo suenen o quién esté en cada momento bajo el nombre de esa gran familia.

Thunderball de Melvins

Thunderball de Melvins

