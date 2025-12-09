Meteosat (Teatro Eslava – Ochoymedio) Madrid 06/12/25

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El pasado sábado 6 de diciembre asistimos a una de las fechas más importantes del año para el pop en castellano: el regreso a los escenarios de Meteosat. El evento, organizado por OchoyMedio en conmemoración de su 25º aniversario, tuvo lugar en el Teatro Eslava, lugar en el que ahora se ubica el club de la promotora.

Parte de los “tardeos de Ochoymedio”, el concierto contaba con pinchadas y DJ sets desde las 18h hasta el cierre. Todo se incluía a su vez en el ciclo de eventos “Ochoymedio Flashback”, que rememora la música de los años 90 y 2000.

Entre los DJ sets de la noche contamos con la presencia de clásicos pinchadiscos de la sala como Manazas, Say Yes o Luminili. Pincharon temas retro pero también alguno un poco más nuevo, pero en definitiva canciones que todo el público conocía.

Y es que el regreso de Meteosat no era un regreso cualquiera, sino un único concierto: una única oportunidad de revivir su música en directo — o de vivirla por primera vez para quienes todavía no habíamos nacido cuando Meteosat sacaron su álbum Espunk! allá por el año 2000. Mientras el Ochoymedio celebraba sus 25 años de historia, Meteosat conmemoraban los 25 de su único LP, y a su vez los 28 desde su nacimiento.

La formación de aquella noche difería de los miembros que componían el proyecto en sus orígenes, tanto desde cuando todavía se llamaban Skylab o hasta que la banda fichó finalmente por Universal, tras haber pasado por Elefant Records o RCA; principal causa de su disolución tras la gira del primer álbum al darse un cambio radical en el propósito del grupo. Sobre el escenario de la Eslava contamos con Verónica Fernández, Eduardo Carrasco y Nacho Escolar como representantes de los orígenes de Meteosat, mientras que a Diana Aller y Borja Prieto les sustituían Marta y Rober.

Aún contando sólo con tres quintos de la formación, el concierto fue de lo más especial, pues a fin de cuentas tuvimos la oportunidad de revivir esas canciones que tanto han marcado a una generación y que han servido como inspiración para toda la nueva ola del mal llamado “tontipop” o “acne pop”, entre otros calificativos.

Aunque sólo cuentan con un álbum, no sonó de manera íntegra, dejando fuera los temas en inglés y otros clásicos como «Crisis 13», «La Asesina del Gimnasio» o «Piolín». Sin embargo, pudimos disfrutar de canciones que ya son icónicas en la historia del pop nacional como «Mi novio es Bakala» o «Vilma (Ábreme la Puerta)». Sonaron siete temas de los catorce de los que se compone el disco. Quizá esperábamos más para un regreso de tales dimensiones —como bromearon sobre el escenario— “¡no nos ha dado tiempo a ensayar más canciones en 25 años, esto es todo lo que tenemos!”.

Para cerrar, escogieron «Metal S.A.», que se alargó en nuestras cabezas debido a las palabras que pronunció Verónica antes de dar paso a esta última canción: “todo esto que habéis vivido esta noche es un flashback, cuando termine el concierto, terminará el flashback, y todos nosotros desapareceremos”.

Aunque el concierto se presentó como una fecha única, gracias a una entrevista para “Todos los discos son grandes” desconocemos si veremos a la banda en alguna otra fecha cercana. O bien, quizá sí que fuimos parte de un flashback irrepetible aquella noche. O lo mismo, volvemos a ver a Meteosat en directo dentro de 25 años. Quién sabe. Lo importante es que tras 25 años, suenan igual de bien y el público de aquella noche corroboró la huella que han dejado.