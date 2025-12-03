Meteosat vuelven 25 años después de su separación para un único concierto

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Meteosat regresa 25 años después de su separación para celebrar por todo lo alto el aniversario de Ochoymedio con un concierto único el 6 de diciembre en el Teatro Eslava de Madrid.

El grupo de tecnopop, que agitó la escena de los 90 con su sonido fresco y minimalista basado en teclados Casiotone y melodías desenfadadas, vuelve a reunirse en su segunda formación: Verónica Fernández, Eduardo Carrasco, Ignacio Escolar, Roberto Martín y Marta Díaz Rodríguez (no estarán ni Borja Prieto ni Diana Aller).

Su irrupción en la década fue meteórica, firmando con una gran discográfica en tiempo récord y compartiendo afinidades con bandas clave del pop efervescente de la época como Los Fresones Rebeldes, TCR o La Monja Enana, como máximos adalides de ese tontipop mil y una veces reivindicado.

El concierto se presenta en el tardeo Flashback de OCHOYMEDIO, donde la banda repasará algunos de sus clásicos como “Mi novio es bakala”, “Fiesta en mi jardín”, «Metal» o “Vilma (ábreme la puerta)”.

Toma nota

6 de diciembre – Teatro Eslava – Meteosat (25 aniversario del Ochoymedio) – entradas aquí.