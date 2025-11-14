Michele Ducci tiene nuevo sencillo junto a Letizia Mandolesi

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Michele Ducci, en su momento la «M» del dúo italiano M+A, tiene un nuevo sencillo junto a Letizia Mandolesi. La canción se titula «Follow the Sun» y es el primer single de su álbum Snail in the Clouds, que también es una película animada. La obra cuenta la historia de un planeta llamado Snail, habitado por híbridos de escorpiones, caracoles y humanos, quienes viven devotos a la música. La trama también incluye villanos, como Agostos y su máquina de humo parlante Doctor Subtilis, que busca acabar con los híbridos, especialmente con músico híbrido Diodoros y su banda, para hacerse con un artilugio que permite a todo el planeta sobrevivir gracias a la música y la alegría.

«Follow the Sun» es una canción pop de tintes psicodélicos que evoca una caminata al sol. En la grabación, Michele y Letizia cuentan con la colaboración de Simon Milner (Is Tropical, Ysing), quien también grabó y produjo la canción en su estudio 4am Studios junto a Shane Kennedy (Girl in the Year Above), Lou Jenkins y Bill Morris (Yowl, Ysing). GregoryBeBad también contribuyó con algunos versos.

El videoclip de la canción se centra en la infancia de Diodoros y su banda, quienes se están preparando para el festival Holy Wood, donde ofrecerán sus melodías al vasto espacio. Diodoros, nacido de una diosa parecida a Tetis (madre de Aquiles en la mitología griega), busca ir más allá de la experiencia y encontrar la fuente de la vida, el lugar donde el sol tiene un hogar.

Michele comenta sobre la canción: «Follow the Sun fue una de mis primeras composiciones en vivo, que interpreté en el Nursery for Freedom festival en Londres. Al día siguiente, grabamos la canción en el estudio de Simon, comenzando con un teclado y batería, y luego se unieron Shane, Lou y Bill. Fue mágico. La canción parecía estar presente por sí misma y cada uno de nosotros aportó lo mejor con la frase ‘haz lo que sabes hacer’. Fue un flujo continuo de creatividad«.

El sencillo «Follow the sun» ha salido a través de Monotreme Records. El álbum y la película completa estarán disponibles el próximo año. Además acaba de saberse que el anterior cortometraje musical de Michele y Letizia, The Great Book of Nature, ha sido seleccionado para el Venice Shorts Film Festival de 2026.

Aquí tienes «Follow the sun», lo nuevo de Michele Ducci junto a Letizia Mandolesi.