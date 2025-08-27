Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico

Ha fallecido Manuel de la Calva, miembro fundador del legendario Dúo Dinámico, a los 88 años en Madrid a causa de una fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada tras un colapso en el escenario hace tres años.

Nacido en Barcelona en 1937, formó junto a Ramón Arcusa una de las formaciones más influyentes de la historia de la música española. Pioneros del pop en castellano y referentes absoluto de los años 60 y 70. Con sus características armonías vocales y un estilo fresco que rompía con la rigidez cultural de la época, el dúo se convirtió en un fenómeno social sin precedentes. Siendo la formación que inauguró el fenómeno fan en nuestro país.

Clásicos como «Quince años tiene mi amor», «Quisiera ser», «Amor de verano», «Perdóname», «¡Oh! Carol», o esa «Resistiré» que terminó convirtiéndose en un himno en el confinamiento. Junto a Arcusa también compuso la célebre «La, la, la», con la que Massiel ganó Eurovisión en 1968.

El Dúo Dinámico tuvieron una larga y exitosa carrera, y su trayectoria fue reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, el Grammy Latino a la Excelencia Musical y El Premio de la música de la SGAE, entre otros galardones. Tuvieron su propio musical Hace casi una década, en 2016, el festival Sonorama Ribera quiso acercar su colección de hits a una nueva generación de oyentes, cuando les invitaron a formar parte de su cartel.

Como decimos tuvieron un gran número de éxitos, pero también firmaron canciones para figuras como Julio Iglesias («Soy un truhán, soy un señor», «De niña a mujer»…), Camilo Sesto («Solo mía»), Nino Bravo («Elisabeth») o Albert Hammond («Muchacha solitaria»), acumulando más de un millar de obras registradas en la SGAE, toda una fábrica inagotable de éxitos.

Descanse en paz.