Muno Na Baka colaboran con Selina Martin en su nuevo sencillo

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

¿Si pudieras anticipar el final amargo de una relación desde su inicio más dulce, elegirías recorrer ese camino, aunque solo fuera para ver cómo termina? Esta es la pregunta que articula «Longer Road», el nuevo sencillo del dúo valenciano Muno Na Baka, que cuenta con la voz y lírica de la canadiense Selina Martin.

La colaboración supone el encuentro de dos mundos. Por un lado, Muno Na Baka (Quique Ruiz y Carol Galarza) ofrece su sonido cinemático marca de la casa que fusiona la elegancia del cello y el piano con electrónica minimalista, un estilo que consolidaron en su apreciable álbum Hipermelodía. Por el otro, Selina Martin aporta su experiencia en el post-pop-punk canadiense, con una voz magnética comparada con referentes como Björk o PJ Harvey.

Para el dúo, que viene de girar recientemente por Japón y Holanda, esto supone un importante nuevo movimiento y así encara un año de lanzamientos constantes. Este goteo de canciones en 2026 servirá de antesala para su nuevo disco previsto para 2027, que vendrá aparejado a nuevas fechas de conciertos (atentos a sus redes sociales ).

En «Longer Road», Martin y Muno Na Baka nos invitan a aceptar el amargo final como parte esencial de la experiencia vital, siempre que el viaje nos permita aprender algo nuevo.

Escúchalo aquí: