Maria Arnal presenta el primer adelanto de su nuevo álbum

Maria Arnal arranca una nueva etapa, esta vez en solitario, con un sencillo titulado «Ama». Es el primer avance de un proyecto profundamente personal, producido por la propia artista catalana, que parte de su propia experiencia: el fallecimiento de su prima hermana Alicia. Este hecho inspira esta canción, una cadena de voces femeninas que resuenan en el tiempo: la suya, la de Alicia y las de todas las mujeres que la precedieron. Comenta Maria sobre «Ama» que «son sus iniciales. ‘Ama’ es una carta de amor. ‘Ama’ es polifonía. ‘Ama’ son todas las voces dentro de mí”.

La canción, que habla de la confianza, el amor y la sensibilidad que nace del cuerpo, ha sido producida junto a Alizzz y Pau Riutort . Juntos despliegan una arquitectura coral compuesta de 60 capas vocales, grabadas, clonadas, multiplicadas y reimaginadas hasta construir un coro invisible que tiende puentes entre lo humano y lo digital.

Esta exploración sonora procede del proyecto de investigación AMA, desarrollado junto al Barcelona Supercomputing Center y el Intelligent Instruments Lab de Reikiavik, donde Maria Arnal investiga los límites y expansiones de la voz en el siglo XXI. Pero más allá de la tecnología, «Ama» es un ejercicio de verdad emocional: un canto sobre cómo el cuerpo recuerda, desea y resiste, incluso cuando se descompone en frecuencias digitales.

A continuación puedes escuchar «Ama», el nuevo sencillo de Maria Arnal.