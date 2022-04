MUWI La Rioja Music Fest presenta su cartel completo

Vuelve MUWI La Rioja Music Fest con más fuerza que nunca, tras dos años sin poder celebrar ningún evento multitudinario, y el festival como fue concebido y como todos guardamos en la retina en la exitosa edición de 2019, vuelve este verano a La Rioja el evento que mejor sintetiza los valores de la región: vino, gastronomía, música y hospitalidad.

MUWI La Rioja Music Fest viene cargado de novedades, con los artistas que harán de esta sexta edición la más contundente hasta la fecha. A los ya conocidos cabezas de cartel: León Benavente y Rigoberta Bandini, además de La la love you, Lagartija Nick, Mueveloreina, Maren, Nin?a Polaca, Colectivo da Silva, The grooves, Jordana B, Terbutalina se ha sumado una última tanda con la que se cierra la propuesta de bandas y artistas: Los Fresones Rebeldes, The Crab Apples, The Monster Lover, The Prussians, Tomaccos, Pin Pan Pum y Amadeus MUWI Band.

Sólo nos quedarán conocer los DJ’s de esta edición.

Abonos para MUWI La Rioja Music Fest

Puedes adquirir tu abono de 3 días para el festival en su web.