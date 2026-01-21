Nadeem Din-Gabisi – Offshore (Moshi Moshi)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hijo de segunda generación de la diáspora afro caribeña (concretamente de Sierra Leona) que se arraigó en Londres, Nadeem Din-Gabisi es un artista multidisciplinar. Su trabajo artístico abarca tanto la música como la poesía, así como las artes audiovisuales. Su actividad artística va ligada indisolublemente a la experiencia personal como migrante, y sus trabajos tienen como eje transversal el de la identidad negra, y la de recrear una semiótica de los símbolos tanto ingleses como africanos para, de alguna forma, indagar en sus arbol genealógico.

En una entrevista dada a la web The Quietus, explicaba que durante el proceso creativo de su segundo album Offshore (Moshi Moshi, 2025) ha ido encontrando pistas que le han acercado a las alegrías y sufrimientos del continente africano del cual, según sus palabras, han sufrido los efectos de la colonización religiosa tanto del cristianismo como del islam. Pone como ejemplos discos como el Blue de Joni Mitchell o el Me Against the World de Tupac como artefactos que, partiendo del yo, asimilan y retratan un dolor colectivo.

En la portada de este soberbio trabajo lo vemos con la bandera inglesa a sus hombros y como lleva las riendas de un caballo mientras camina. La cruz de San Jorge tiene para Din-Gabisi una nueva significación: el blanco de la pureza y el rojo de la sangre derramada por culpa de los colonos que arrasaban allí por donde pasaban, y que él forma parte – como persona que arrastra conflictos personales de identidad – de esa orografía de la vergüenza. De esta forma, también en sus conciertos aparece con una máscara de león que, no sólo hace referencia a la heráldica del Reino Unido, sino también al dios yoruba del hierro y el trabajo, Ogun.

Esta mixtura simbólica y estética queda expresada también en las canciones que aparecen en el disco. Arranca con “Intro” sobre un manto de cuerdas y un fraseo solemne para dar paso a “Enter Claim”, en donde los arreglos se entrelazan con sonidos de raíz africana y coros femeninos. Un flow lánguido impulsa “Happy B”, en donde se hace preguntas acerca de cuál es su lugar de enunciación para un inmigrante africano de segunda generación en una tierra que lo adopta según la mentalidad burguesa, y de paso recontextualiza la frase “England is mine and it owes me a living” que escribió Morrissey para la canción “Still Ill” de los The Smiths. De la arenga anti thatcheriana a la subjetividad del ghetto.

El fraseo moroso pero firme de Nadeem Din-Gabisi en “Icey” se mueve bajo una colcha de loops repetitivos que le acerca a artistas como Coby Sey; las percusiones hilvanan la exuberante “Pub Lunch” con, de nuevo, sumergiéndose en las raíces del afrobeat; el pop con sintetizadores centelleantes recrean una preciosa “New Wave”, y en “Gratis” el jazz y el hip hop abrazan una melodía que me hace recordar las buenas vibraciones de Guru y sus Jazzmatazz.

Escucha Nadeem Din-Gabisi – Offshore