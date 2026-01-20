Napalm Death regresan a nuestros escenarios con Whiplash, Varukers y Dopelord

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Puede que los Napalm Death de la actualidad ya no puedan ser catalogados como una banda de grindcore, pero seguirán siendo el referente absoluto de la etiqueta a nivel mundial. Volverán a pisar escenarios españoles en febrero de 2026 con una gira que es una cita ineludible de la música extrema.

El tour, organizado por Madness Live, contará con un cartel de alto voltaje que reúne a Whiplash, Varukers y Dopelord como bandas invitadas.

Una alineación que conecta distintas generaciones y estilos de la música extrema, desde el grindcore más radical hasta el thrash clásico, el punk británico y el doom metal más denso.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Napalm Death continúan siendo una pieza clave en la evolución de los sonidos extremos, influyendo tanto a bandas de grindcore como de death, hardcore o punk. Su directo mantiene intacta la urgencia y la intensidad que los convirtió en una referencia mundial en los años ochenta y su discurso político sigue siendo igual de molesto y revolucionario que entonces.

Fechas para Napalm Death

4 de febrero de 2026 – Villava (Pamplona) Sala Totem

5 de febrero de 2026 – Madrid Sala Mon

Entradas aquí