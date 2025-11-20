Neisha nos presenta su último EP canción a canción

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Neisha es una artista catalana que se dio a conocer el año 2016 con el grupo Crimen Pasional, uno de los primeros en hacer reggaetón en catalán. En 2021 publicó su primer trabajo en solitario, el EP Dolcesa Bruna, al que siguió en 2023 el álbum Anime en Català editado con el sello Delirics. Con alguno de sus sencillos de aquel año pasó por nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Hace apenas unos días Neisha publicó el disco Presidenta de Cuntalunya, un EP producido por L-street con dos caras y seis canciones que retratan las dos almas de la artista. La cara A, liderada por el rap y una actitud de barra brava; la cara B, bautizada como Presidenta de noche, donde se adentra en terrenos más experimentales y oscuros, con influencias del IDM, techno, house, pop o Jersey beat. El disco iba a ser en principio un LP previsto para 2026, pero parece ser que hubo cambio de planes y finalmente el EP se convertirá en su despedida indefinida de la música.

Hoy os invitamos a escuchar este nuevo y por el momento último disco de Neisha de la mano de la propia artista, que nos presenta las canciones una a una.

Presidenta de Cuntalunya

1. De missió

Con un beat de trap al estilo Atlanta, importo el género al catalán sin censura, de la manera más fiel posible. Celebro el capital sexual sin complejos; si escuchas esta canción eres hot y te conviertes automáticamente en una Sexyy Red catalana.

2. Les Prada

En el sencillo «Les Prada», vuelvo a importar un género musical al catalán por primera vez, rapeando sobre un beat de trap producido por L-street. La canción se inspira en el sonido de la nueva ola de Atlanta surgida en los últimos cuatro años, donde los jóvenes productores han cambiado los patrones habituales de las instrumentales, acelerando los 808, los redobles de las cajas… En este caso le damos una estética dark/rage, con sonidos de cuervos y melodías oscuras.

3. Jesús Gil

«Jesús Gil» es un trap que hago en colaboración con la cantante MLAGRASA. La instrumental, producida por L-street, se inspira en el sonido del artista Bermuda Yae, más conocido como Pi’erre Bourne, nacido en Kansas y criado entre Carolina del Sur y Nueva York. La idea original que tuve para escribir la letra era recordar que no todo se puede comprar con dinero. Hablo de belleza y estilo, y presumo de ello con un registro desenfadado, lo que se conoce como trash talk o talking shit, para hacer aún más evidente el concepto. MLAGRASA completa la canción con sus versos de rap ingeniosos y divertidos. Es una artista de Barcelona, sobrada de estilo y sin necesitar favores de nadie, la candidata perfecta para cerrar este tema.

Presidenta de nit

4. Delulu

«Delulu» es una canción de techno donde destacan los sintes y ritmos minimalistas. Tiene aires de IDM comprimido y un groove mixto compensado con un sonido agresivo, una producción de ZebaKnizel. Mis voces dicen poco, porque quiero representar ese momento en que me quedo sin palabras ante toda la información a la que tengo acceso y ante la parte de la sociedad de la que no querría formar parte, pero lo hago igualmente.

5. Decebre un àngel

Esta canción producida por ZebaKnizel tiene diferentes partes y mezcla géneros: club deconstruido, techno y house alternativo. Es un viaje sonoro para escuchar colectivamente o de forma introspectiva con auriculares. La escribí después de salir de una sesión de terapia en la que traté un tema que me incomoda.

Aunque entiendo todas las partes y he perdonado, quería plasmar el sentimiento. Y, como dicen Els Pets: “en el fons sé que aquesta pena és bonica i és tot el que tinc”, en castellano: en el fondo sé que esta pena es bonita y es todo lo que tengo.

6. 3Bé

En «3Bé» colaboro con el menorquín Malánima, afincado en L’Hospitalet, en una canción melódica de electrónica pop experimental con algunas partes de funk y Jersey beat. El tema transmite un mensaje positivo sobre disfrutar del presente, a pesar de las dificultades de vivir de manera precaria en las zonas urbanas.

Y a continuación puedes escuchar entero el EP Presidenta de Cuntalunya, de Neisha.