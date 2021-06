Nelly Furtado reedita ‘Loose’ ampliado por su 15 aniversario

Nelly Furtado reedita su tercer disco, Loose, por su 15º aniversario. Una reedición digital con 12 remixes de rarezas y pistas adicionales, muchas de las cuales no estaban disponibles anteriormente en streaming.

Loose (Edición Ampliada) ilumina aún más la actitud, el ambiente y la creatividad que capturaron a corazones de los fans y los críticos por igual. Entre las rarezas y el material adicional de Loose se encuentra una versión de “Do It”. Feat Missy Elliott, versiones en español de “All Good Things (Come To An End)”, “In God’s Hands” y “Te Busque” feat. Juanes, además de varios temas remezclados.

IGA / UMe dio inicio a la celebración del 15 aniversario de Loose con el lanzamiento, el 28 de mayo, de Nelly Furtado x Quarterhead, un EP de remixes con “All Good Things (Come To An End) (Nelly Furtado x Quarterhead)”, un nuevo remix de Gold y Quarterhead, el afamado dúo de producción alemán. El single es uno de los bonus tracks de la edición ampliada (y el Remix EP con tres ediciones adicionales está disponible).

Estas son las canciones de la edición 15º aniversario de Loose de Nelly Furtado

1. Afraid (feat. Attitude)

2. Maneater

3. Promiscuous Interlude (feat. Timbaland)

4. Promiscuous (feat. Timbaland)

5. Glow

6. Showtime

7. No Hay Igual Interlude (feat. Timbaland)

8. No Hay Igual

9. Te Busque (feat. Juanes)

10. Say It Right

11. Do It

12. In God’s Hands

13. Wait For You Interlude (feat. Timbaland)

14. Wait For You

15. All Good Things (Come To An End)

16. Te Busque (feat. Juanes)

17. Let My Hair Down

18. Somebody To Love

19. Undercover

20. What I Wanted

21. Runaway

22. Crazy (Radio 1 Live)

23. Do It (feat. Missy Elliott)

24. All Good Things (Come to an End)

25. En Las Manos De Dios ( Versión en español de In God’s Hands)

26. In God’s Hands – Single version (feat. Keith Urban)

27. Say It Right (Reggae Main Mix) (feat. Courtney John)

28. No Hay Igual (Remix) (feat. Calle 13)

29. Promiscuous (Axwell Remix) (feat. Timbaland)

30. Promiscuous (Crossroads Vegas Mix)

31. Promiscuous (Josh Desi Remix)

32. All Good Things (Come to an End) (Nelly Furtado x Quarterhead)