Neurosis - An Undying Love For A Burning World (Neurot Recordings)

Neurosis están de vuelta después de una década, y eso es, de entrada, una gran noticia para los amantes del metal. Aunque a cada paso han ido jalonando una carrera en la que la etiqueta de metal se les hacía cada vez más resbaladiza. De sus inicios ligados a la escena punk de San Francisco con el manejo de riffs potentes sobre letras comprometidas que abogaban por la ruptura de la hegemonía política a través del angst existencial, la carrera del grupo se ha ido bifurcando hacia lo que llamaron postmetal (ese cajón de sastre en donde incluir los sonidos que no se rigen por patrones convencionales) hasta dejar su poso en el sludge metal a través de un discurso narrativo cada vez más introspectivo y simbólico, siempre al borde de los abismos existenciales, aunque en el anterior disco Fire Within Fires (2016), sus letras se decantaron también hacia reflexiones del cuestionamiento del yo existencial.

Dejando a un lado los problemas que han sacudido a la banda a raíz de la imputación de cargos delictivos a uno de su miembros clave, Scott Kelly, en su bandcamp explican perfectamente el por qué de este renacimiento: “Necesitamos esto, quizás más que nunca, y sospechamos que no estamos solos. Las pruebas y tribulaciones en nuestras vidas personales y como banda, combinadas con simplemente tratar de navegar la locura de nuestra sociedad, con el estrés, la ansiedad y el aislamiento que conlleva, pueden ser insoportables. Súmale la confusión existencial y la tristeza provocadas por la crisis climática y la sexta extinción masiva. Es suficiente para hacerte perder completamente la cabeza si no encuentras liberación o catarsis. Esta extraña música cargada de emociones siempre ha sido nuestro método para intentar sobrevivir, y de eso siempre hemos cantado. Cuando has pasado toda una vida inmerso en estas energías y utilizando esta forma de expresión para purgar y purificar, dejarla inactiva y descuidada resulta perjudicial para nuestro bienestar. Esto era ahora o nunca.” No hay ni un atisbo de duda de que en el caso de Neurosis, esta vuelta tiene mucho de catarsis personal.

Un trabajo, este An Undying Love For A Burning World (Neurot Recordings, 2026) que es una nueva vuelta de tuerca a un sonido muy reconocible, y a la par, dúctil y alejado de convencionalismos. Tras la salida de Kelly, ha entrado Aaron Turner (Sumac, Isis) en voces y guitarra, y tal y como comentan (de nuevo) en el bandcamp “Su energía coincide perfectamente con la nuestra. Es como si siempre hubiera estado destinado a estar aquí.”. Es curioso como en una entrevista en The Quietus, el propio Turner elegía entre sus discos favoritos Enemy Of The Sun y comentaba: “Volviendo a escucharlo ahora, aunque entiendo mejor de qué se trata, todavía hay un gran elemento de misterio en él. Hay algo en su esencia espiritual o mágica que se ha mantenido intacta. Era todo lo que quería. No era metal, pero ciertamente era pesado, y tenía algunos de los elementos característicos del metal, pero sin ninguna de las tonterías teatrales: nada de solos de guitarra, nada de letras estúpidas, nada de eso. Y claramente poseían esa ética punk DIY, que para mí en ese momento era muy importante, porque mi descubrimiento del punk y el hardcore había sido algo muy motivador”. A decir verdad, y en mi opinión, sí que era un disco de metal, aunque filtrado por las mentes perversas de unos alquimistas del ruido.

En el disco que nos ocupa, insisto, nos hallamos con una formación en pleno rendimiento y con un torbellino sonoro perturbador. “Mirror Deep” y “First Red Rays” son andanadas de sonidos pesados matizados por las líneas de sintetizador de Noah Landis, que persiguen matizar las texturas sonoras a partir de contrastes y silencios atronadores, y los ecos de Black Sabbath o Melvins asoman en estas excelentes progresiones ambientales.

Las colchas eléctricas se enredan en el crepitante devenir de “Blind” con la fantástica labor de Jason Roeder a las baquetas (y en todo el álbum, huelga decirlo), y de nuevo con el sintetizador modular creando cenefas ambientales en los momentos más inesperados.

Las canciones más largas del disco son las dos últimas: “In The Waiting Hours” arranca con el tempo pausado en una suerte de slowcore ingrávido sobre una colcha de loops electrónicos para, tiempo después, desbordarse hacia contextos ruidosos arremolinados en ponzoña psicodélica que me recuerda a los Swans más bisoños; y la coda final es, quizás, el tema más sorprendente dentro del conjunto, ya que “Last Night” en sus más de dieciséis minutos se pueden avistar estructuras más pop, psicodelia,electrónica microtonal, y versos descarnados “Sentimos el dolor mientras surcamos los campos / sabiendo que la muerte es una bestia voraz / revolcándose en la sangre de nuestro amor / el propio río comienza a llorar”

Escucha Neurosis – An Undying Love For A Burning World