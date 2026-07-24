NI-Hao!!!! (Sala el Sol) Madrid 22/07/26

Por lo visto, Rosalía convirtió «Matsuri-Shake» en la música de apertura de su Motomami World Tour. Prada hizo lo propio utilizándola para uno de sus desfiles de la colección Primavera/Verano 2024. Con semejante carta de presentación, cualquiera podría imaginar a la banda japonesa NI-Hao!!!! como una de esas bandas de culto cuyo nombre ha terminado por trascender el circuito underground. La realidad sigue siendo diferente a la par que hermosa, apenas cien personas acudieron el pasado miércoles a la Sala El Sol, para recibir a las niponas dentro del ciclo Veranos en Vivo y de la mano de Nuevacosta y Trote.

Y la primera foto de la noche estaba fuera de la sala, un fan llegado desde Valladolid, enfundado en una camiseta de Tomora, me confesaba haber aparecido a las cinco de la tarde convencido de que encontraría una larga cola aficionados. No la hubo ni de lejos, pero los que terminaron ocupando las primeras filas sabían perfectamente que iban a asistir a un concierto único.

Porque NI-Hao!!!! solo necesitan poco más de cuarenta minutos para poner una sala patas arriba. Sin interrupciones de ningún tipo fueron empalmando canciones como si todo fuera un plano secuencia, dibujando una película donde conviven el caos, la melodía y la percusión con una naturalidad fuera de toda lógica.

Hay ecos de Melt-Banana en esa manera de comprimir su sonido hasta hacerlo estallar, de los primeros lanzamientos de Earache Records, cuando el grindcore aún era una extensión pasada de rosca del hardcore, de la violencia rítmica de The Locust, de la actitud de Atari Teenage Riot y, por qué no, esa simpatía pop que las emparenta a sus compatriotas Shonen Knife. Y todo ello sin dejar de sonar a esa etiqueta musical que ellas mismas se han atribuido, el “Cheer Punk”.

«Haka», «BSN» o «Spider16» fueron cayendo una tras otra sin dar tiempo a hacer comentarios o charletas. Bastaron una guitarra, bajo, percusión al frente del escenario, tocada por dos de ellas, samplers y una energía desbordante para convertir un miércoles de finales de julio en una fiesta entre banda y público.

Fue toda una sucesión de pequeñas bofetadas en toda la cara, perfectamente calculadas que nos recordaron que el punk sigue siendo una cuestión de urgencia. Y ese puede que sea el gran peligro de NI-Hao!!!!. mientras su nombre en notas de prensa aparece asociado a una estrella global como Rosalia, o a una firma de lujo como Prada, su hogar sigue siendo una sala donde unas cuantas personas comparten un secreto que escapa al mainstream.

Si algún día pasan por tu ciudad, no te olvides de recibirlas al grito de «¡Matsuri Shake!». Lo demás vendrá solo.

Fotos NI-Hao!!!!: Fernando del Río