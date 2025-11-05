Lo último:
Nine Pound Hammer
Noticia

Nine Pound Hammer descargan su cowpunk en una gira de alto octanaje

Fernando Del Río

La banda estadounidense Nine Pound Hammer, pionera del cowpunk y símbolo del lado más salvaje y honesto del rock and roll americano, vuelve a España con una gira que promete olor a gasolina, cerveza y guitarras a punto de arder. La formación de Kentucky está recorriendo toda la península en varias fechas y los comentarios que llegan es que se encuentran en plena forma.

Nine Pound Hammer, fundados a mediados de los ochenta por Blaine Cartwright (posteriormente conocido por liderar Nashville Pussy) y Scott Luallen, son una institución del punk sureño; guitarras aceleradas, letras entre la autoparodia redneck y la crítica social, y una actitud que nunca se ha domesticado. Si los Ramones hubieran crecido entre tractores y whisky casero caducado, probablemente sonarían así. Su último disco Rock ‘N’ Roll Radio (Cleopatra Records 2023) está producido por Daniel Rey, un Ramone por derecho propio; se cierra el círculo.

El quinteto, que sigue girando con su formación clásica, aterriza en salas pequeñas, como siempre han preferido, escenarios donde la distancia entre banda y público se mide en birras, no en metros.

Las fechas que quedan en esta gira propiciada por Bomber Booking son las siguientes

5 noviembre – Santander, Rockbeer The New
6 noviembre – Donostia / San Sebastián, Sala Dabadaba
7 noviembre – Arnedo, Sender
8 noviembre – Burgos, Riviera
9 noviembre – Madrid, Sala B

 

