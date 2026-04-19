Como cada domingo, llega en Muzikalia el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra PlayList en Spotify ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son hoy nuestras canciones de la semana.

Amaia – Volando Voy

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Lykke Li – Sick of Love

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Foo Fighters – Of All People

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Jaime Hortelano – La Casa Está Encantada

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Gatoperro – Gracias

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Temples – Vendetta

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Los Enemigos – Canciones Chulas

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Lori Meyers – En lo Total

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Madonna – I Feel So Free

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Massive Attack & Tom Waits – Boots on the Ground

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Serguei Spoutnik – Memory’s Shore

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Lana Del Rey – First Light

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Olivia Rodrigo – drop dead

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Coracha – La Vida Moderna No Es Para Mí

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Stormy Mondays – The Thrill Is Not Gone

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Michele Ducci & Letizia Mandolesi – Woman Like You

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OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

We Are Mono – Beso en NY

Los barceloneses We Are Mono acaban de publicar el tercer avance de su nuevo disco, Fantástico, que saldrá este año con Ventilador Music. Tras «Solo hace falta una canción» y «Aún nos queda voz», le llega el turno a «Beso en NY». Una canción potente y con un estribillo contagioso, pero que al mismo tiempo muestra la faceta más romántica del grupo, convirtiendo en canción el bonito recuerdo de un beso cálido e inolvidable.

Vermú – Como el salmón

Vermú han publicado esta semana el sencillo «Como el salmón», una de las canciones incluidas en su tercer disco Los Zagales. Contra la velocidad, el consumismo y las necesidades inducidas por la publicidad, el grupo reivindica el amor por los orígenes, por lo sencillo, como el pueblo en el que crecimos o los amigos de toda la vida. Vermú estarán el viernes 24 en la Sala Clamores de Madrid presentando sus nuevas canciones (entradas aquí).

Las Robertas – Everything I wanted to be

Las Robertas regresan con un nuevo sencillo: «Everything I wanted to be». Se trata del primer adelanto de su nuevo álbum, All We Need Is Now, cuya publicación está prevista para el 26 de junio de 2026 con Spinda Records (ES) en co-edición con Kanine Records (US). La canción, que reflexiona sobre el amor a largo plazo dentro de una relación, se presenta con un vídeo de Arma Blancx (Juan Álvarez Santos).

Alis – Segundo asalto

Tras los lanzamientos de «Contra la marea» junto a Ángeles Toledano y «La vida mata» con Rafa Val (Viva Suecia), Pachi García Alis sigue desvelando algunas de las canciones de su nuevo disco. Un álbum titulado Contradicciones que verá la luz el 8 de mayo. Esta semana la escogida ha sido «Segundo asalto», un sencillo con la colaboración de Nat Simons que habla de la voluntad de seguir luchando y mirando hacia adelante cuando ya apenas quedan fuerzas.

Ysucklove – ¿Qué sueño estaba siguiendo?

Ysucklove es el proyecto personal del músico granadino Jordan Montero, integrante del dúo Bisagra y bajista de Srta. Trueno Negro. Tras cuatro años de silencio discográfico, esta semana ha publicado el sencillo «¿Qué sueño estaba siguiendo?, carta de presentación de Ruptura permanente, su nuevo EP. Esta nueva canción nace de una reflexión sobre la desorientación emocional, explorando ese territorio fronterizo donde el afecto y la soledad terminan por mimetizarse.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.