NOS Primavera Sound Porto 2020 presenta su cartel

El cartel de NOS Primavera Sound Porto nunca había sido tan rico y diverso como lo será en su edición de 2020. La novena entrega del festival portugués presenta hoy su cartel completo, un ambicioso elenco de nombres que reúnen a distintas generaciones y que condensa más estilos que nunca. Del 11 al 13 de junio, al cabeza de cartel que supone un año más el emblemático Parque da Cidade se le sumarán la presencia de Tyler, The Creator convertido ya en icono del hip hop global, Lana Del Rey ofreciendo las poéticas canciones de su aclamado Norman Fucking Rockwell!, Pavement en uno de sus dos únicos conciertos de reunión a nivel mundial, FKA twigs encumbrada definitivamente gracias al estratosférico MAGDALENE, Beck en su condición de leyenda viva de la música, el portorriqueño Bad Bunny a modo de embajador global de la música urbana y King Krule como referente generacional directamente desde las tinieblas. Son solo la cima del iceberg de un cartel que reunirá a 63 artistas de 21 nacionalidades, tan variado y atrevido como equilibrado y para todos los gustos, además de comprometido con la equidad de género. Y tan único y singular como cada cartel de Primavera Sound. Empieza la cuenta atrás hacia NOS Primavera Sound Porto 2020 en el año en el que la edición de Barcelona cumplirá 20 años y se estrenará el festival de Los Ángeles en septiembre.

UN CARTEL CON HISTORIA

Por mucho que un cartel Primavera Sound siempre sea una captura de un tiempo y un lugar, no tendría sentido sin todos esos artistas que nos han llevado hasta aquí. Por NOS Primavera Sound Porto 2020 desfilará la gran dama del indie rock Kim Gordon de la mano de su primer disco en solitario con su propio nombre, igual que lo harán los siempre jóvenes Dinosaur Jr., los adalides post-hardcore Jawbox, el alienígena pop Richard Dawson o por supuesto unos Shellac que tampoco faltarán a su cita anual con Porto. También nuevas leyendas recién forjadas como la de los renacidos Chromatics (cuyo líder, Johnny Jewel, se desdoblará también con su proyecto Desire), Cigarettes After Sex en su constante susurro, DIIV en su búsqueda eterna del ruido perfecto, Jehnny Beth en su primera encarnación al margen de Savages o los riffs tántricos de los OM de Al Cisneros de Sleep.

UN CARTEL CON VISIÓN

Además de ser un reflejo del momento actual, el cartel de Primavera Sound funciona como una cápsula del tiempo, como un oráculo que predice cuál va a ser tu próximo artista o grupo favorito. En NOS Primavera Sound Porto 2020 tendrás para escoger entre la gran promesa de la música jamaicana Koffee, Georgia y su baile infinito con firma británica, la nueva diva urbana latina Paloma Mami, la psicodelia soul y funk de Khruangbin, el inacabable archipiélago pop de Penelope Isles o la esperanzadora voz del flamenco encarnada en la española María José Llergo. También tendrás la oportunidad de sanarte con las guitarras melancólicas de Rolling Blackouts Coastal Fever, con los arañazos incontrolables de black midi y con esa locura psicodélica que es Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, directos desde Sevilla hacia el mundo.

UN CARTEL CON DESAFÍOS POP

¿Un cartel con pop? Mejor un cartel con nuevo pop, uno que desafíe los límites de lo que conocemos, que nos depare sorpresas y nos haga preguntarnos cosas. Artistas como la fuerza de la naturaleza pop Caroline Polachek presentando el fantástico Pang, la británico-japonesa Rina Sawayama a las puertas de su debut largo, el experimentador incansable Mura Masa mostrando al mundo las canciones de su segundo disco tras la ausencia del año pasado, el pop queer desatado de la drag queen brasileña Pabllo Vittar, Weyes Blood y su particular poética pop o Maggie Rogers demostrando que se puede hacer pop masivo con personalidad: todas y todos dejarán claro que el pop vuelve a estar aquí para salvarnos, si acaso más que nunca.

UN CARTEL CON FIRMA URBANA

El huracán urbano que ha dominado el mundo en los últimos años también tocará tierra en Porto. A los cabecillas de sus respectivos géneros Tyler, The Creator y Bad Bunny les acompañarán nuevas estrellas como el escurridizo Earl Sweatshirt o la poderosísima Little Simz, el poder revolucionario de Sampa The Great y Jamila Woods o el triunvirato estelar de la escena urbana española que forman el madrileño C. Tangana, el padrino del trap Yung Beef y la estrella internacional Bad Gyal. Completarán la apuesta por los sonidos urbanos y latinos las sesiones del pionero del reguetón DJ Playero y la unión nunca vista hasta el momento entre Florentino, Kelman Duran y DJ Python, bautizados para la ocasión como Sangre Nueva. En Porto también se perrea.

UN CARTEL CON MUCHO BAILE

Un año más, entrar en la zona Primavera Bits del Parque da Cidade supondrá adentrarse en un universo paralelo repleto de beats, luces centelleantes y ritmos celestiales. Este año la zona electrónica de NOS Primavera Sound Porto estará capitaneada por el oasis techno de Avalon Emerson, la encarnación como Special Request de Paul Woolford y los sets sin freno de la británica Josey Rebelle, pero también permitirá perderse en el indescriptible back to back que ofrecerán Octo Octa y Eris Drew, descubrir la electrónica sentimental de la surcoreana Park Hye Jin, bucear en el conocimiento infinito de DJ Marcelle / Another Nice Mess y bailar con los héroes locales DJ Firmeza, MVRIA y Arrogance Arrogance. Cada día, hasta que el cuerpo aguante.

UN CARTEL QUE SIEMPRE HABLA PORTUGUÉS

Con más o menos acento, ya sea con la inclinación hacia la intimidad de Montanhas Azuis, hacia el baile desenfrenado de Throes + The Shine o hacia las sonoridades electrónicas de Holy Nothing, el Parque da Cidade siempre habla portugués: nunca ha dejado de recibir los más variados sonidos formados en tierras nacionales. Desde nombres incontestables como Arnaldo Antunes, que llega desde el otro lado del Atlántico para enamorar con un cancionero que es historia viva de Brasil, hasta nuevas especies exóticas y autóctonas al mismo tiempo como el fenómeno de internet Chico da Tina o el romántico sin límites de creatividad David Bruno. NOS Primavera Sound Porto muestra, una vez más, que la música nacional goza de la mejor salud posible.

INFORMACIÓN SOBRE LA VENTA DE ENTRADAS

Los abonos para NOS Primavera Sound Porto 2020 están a la venta al precio de 120 € en DICE, bol.pt y los puntos de venta habituales (FNAC, CTT, El Corte Inglés).

Como de costumbre, también está disponible el Fã Pack FNAC NOS Primavera Sound Porto en dos versiones: el abono (120 €), que incluye el acceso a los 3 días del festival además de un pack de bienvenida, y el ticket canjeable por una jornada del festival (60€). Ambos deberán canjearse en la app de DICE introduciendo el código correspondiente.