Nuevo lanzamiento de Heitt

Cuando está a punto de cumplirse un año de la publicación de Zero, el último EP del dúo de música electrónica Heitt, los gallegos se encuentran trabajando en el que será su primer álbum en formato largo, Reckless. Un disco del que todavía no tenemos más información sobre la fecha de publicación, algo siempre incierto en las circunstancias actuales.

Mientras esperamos ese ansiado LP de debut de Heitt, nos han hecho llegar un nuevo tema con el refrescante título de “Iced coffee with Irish cream”. Una canción que nos presentan como conceptual, en todas sus dimensiones, y como una oda a la memoria desde un enfoque surrealista. La base instrumental hace en todo momento referencia directa a su título, dando lugar a un espacio donde el hielo es representado por la percusión, la crema de whisky por los teclados y sintetizadores, mientras que la cafeína la pone la interpretación vocal.

Una interpretación vocal que, por cierto, apenas se limita a repetir un par de frases durante toda la canción:

We met under a bonsa tree,

we use to drink Iced Coffee with Irish cream

“Nos conocimos bajo un bonsay,

solíamos beber café con hielo y crema irlandesa”

A continuación puedes escuchar esta minimalista propuesta de Heitt, “Iced Coffee with Irish Cream”.

