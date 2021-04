Nuevo sencillo del compositor y multi-instrumentista texano Jesse Beaman

Pedro y el Lobo y MAX/MIN publican hoy “Dancing with ghosts”, el primer sencillo de Jesse Beaman (My Empty Phantom), producido por Brandon Curtis (Interpol, Secret Machines). Una canción que forma parte de su próximo material discográfico Mira, que estará disponible en todas las plataformas de streaming y tiendas digitales el 2 de Julio.

Jesse Beaman es un compositor y multi-instrumentista nicaragüense-estadounidense. Comenzó su carrera musical en 2010 con su proyecto My Empty Phantom. A lo largo de los años, ha desarrollado un estilo que difumina las líneas entre el ambient, el rock experimental y el minimalismo. Su sonido versátil lo ha llevado a componer scores para National Geographic y diversas películas independientes.

“Dancing With Ghosts” combina a la perfección ritmos pulsantes, melodías hipnóticas y texturas experimentales. La canción inicia de forma vivida con hints de electrónica que se disuelven en un final etéreo con pianos delicados y loops distantes. Da la sensación de mirar a una nube que se mueve de manera sutil. Como las pequeñas transformaciones que pasan de un momento a otro, hasta que es imposible recordar en donde comenzaste. Su belleza no reside en una forma final sino en la paz del proceso. La atención al detalle en la producción de Brandon Curtis hace que este sencillo suene de una forma hermosa a la primera escucha pero no es sino cuando se escucha con detenimiento que

uno se puede sumergir en ella.