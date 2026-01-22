Nuevo single de El Diablo de Shangai

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

El próximo viernes 13 de febrero se publica Testamento, el nuevo disco de El Diablo de Shangai. Para amenizar la espera, el quinteto barcelonés ha presentado “Dinero”, su tercer adelanto tras “Pisa Fuerte” y “On/Off”, una canción que revela un perfil más pop y melódico que en entregas anteriores.

Inspirada en referencias como Fontaines D.C. o los Radiohead más contenidos, “Dinero” pone el foco en la presión laboral y en cómo lo económico amenaza con devorar lo personal, una lógica que la banda rechaza frontalmente al reivindicar que el sentimiento debe estar siempre por encima del dinero.

El segundo LP de la banda fue grabado en La Mina con producción de Sergio Maschetzko, responsable del alabado Ants From Up There de Black Country, New Road y por su trabajo para con bandas de la talla de Black Midi, Interpol, Yard Act, Orlando Weeks o The Last Dinner Party.

Este sábado El Diablo de Shangai acompañarán a Alcalá Norte en su concierto de Barcelona. Su gira de invierno incluye paradas en Algeciras (Espacio Farándula, 30 de enero), Sevilla (Hype Me! Fest, al día siguiente), Castellón (El Terra, 6 de febrero), Albacete (Díscola Fest, día 7) o Valencia (Loco Club, 13 de febrero).

Escucha ‘Dinero’