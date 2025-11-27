Nuevo vídeo de Monolithe Noir
Monolithe Noir es un proyecto musical liderado por el belga Antoine Messager Pasqualini. Su música, que abarca desde el progresivo hasta el ambient pasando por la electrónica y el folk, es impredecible, sorprendente y difícilmente catalogable. En la última década ha publicado varios discos, el último de ellos Rin en 2022.
A la vanguardia de la música , trascendiendo las divisiones entre instrumentos, máquinas y estilos, Monolithe Noir continúa una exploración creativa que le llevará a publicar su cuarto álbum, previsto para el 27 de febrero de 2026 con el sello Humpty Dumpty Records. Su título será La Foi Gelée, y afirman que será su trabajo más vocal, el más inmediato y, a pesar de recurrir repetidamente al tema del duelo, también el más luminoso.
«La foi gelée», el primer sencillo y canción principal del nuevo disco, con el que comparte título, ya está disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un hermoso video dirigido por Nico Peltier.
(Foto: Nathalie Bihan)