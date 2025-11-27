Nuevo vídeo de Monolithe Noir

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Monolithe Noir es un proyecto musical liderado por el belga Antoine Messager Pasqualini. Su música, que abarca desde el progresivo hasta el ambient pasando por la electrónica y el folk, es impredecible, sorprendente y difícilmente catalogable. En la última década ha publicado varios discos, el último de ellos Rin en 2022.

A la vanguardia de la música , trascendiendo las divisiones entre instrumentos, máquinas y estilos, Monolithe Noir continúa una exploración creativa que le llevará a publicar su cuarto álbum, previsto para el 27 de febrero de 2026 con el sello Humpty Dumpty Records. Su título será La Foi Gelée, y afirman que será su trabajo más vocal, el más inmediato y, a pesar de recurrir repetidamente al tema del duelo, también el más luminoso.

«La foi gelée», el primer sencillo y canción principal del nuevo disco, con el que comparte título, ya está disponible en todas las plataformas digitales y viene acompañado de un hermoso video dirigido por Nico Peltier.

(Foto: Nathalie Bihan)