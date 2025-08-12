Lo último:
Of Monsters and Men
DestacadaNoticia

Of Monsters and Men avanzan su nuevo trabajo

Redacción MZK

Of Monsters and Men presenta «Ordinary Creature», segundo adelanto de su próximo trabajo que llega este otoño.

La banda islandesa está de vuelta con All is Love and Pain in the Mouse Parade, el que será su cuarto álbum de estudio a publicar el próximo 17 de octubre.

Concebido como una colección de relatos donde el amor y el dolor se entrelazan, el disco promete explorar las dualidades de la experiencia humana, desde la euforia de la conexión afectiva hasta las heridas que deja la pérdida.

«Ordinary Creature» es un tema, delicado y envolvente, captura la sensación de anhelo por esa persona cuya presencia aporta calma y consuelo, funcionando como un refugio emocional frente a la incertidumbre.

Escucha ‘Ordinary Creature’ de Of Monsters and Men

 

