Oliver Sim estrena ‘Telephone Games’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Antes de que llegue lo nuevo de The xx, tendremos disco de Oliver Sim, que acaba de lanzar un nuevo single del que será su nueva entrega, sucesor del interesante Hideous Bastard (2022).

Tras el éxito de “Obsession”, su primer lanzamiento, llega “Telephone Games” donde el artista londinense vuelve a colaborar con el productor Bullion para dar forma a un elegante confesionario de electro-pop que refuerza su etapa más experimental.

El tema llega acompañado de un sofisticado vídeo dirigido por Sharna Osborne, inspirado en las líneas de chat y presentado mediante misteriosas tarjetas telefónicas repartidas por Londres, una pieza visual que refleja el tono juguetón, elegante e irreverente de la canción.

Escucha ‘Telephone Games’ de Oliver Sim