Oliver Sim laza su primer tema en tres años, ‘Obsession’

Oliver Sim de The xx está de vuelta tres años después de debut en solitario de 2022 Hideous Bastard, y lo hace con el primer tema que no ha sido producido por su compañero Jamie xx.

«Obsession» llega con la producción de Bullion y Taylor Skye y ha sido grabado entre Londres y Los Ángeles. Una canción con la que marca el comienzo de una nueva era de experimentación, colaboración e invención para el músico londinense.

Un tema elegante, irreverente y juguetón que llega acompañado por un impactante video musical dirigido por la aclamada fotógrafa y cineasta Sharna Osborne, protagonizado por Sim junto al ícono de la moda británica Erin O’Connor.

A pesar de no contar con Jamie xx el vínculo de The xx sigue siendo tan fuerte como siempre: de hecho, el trío está trabajando actualmente en su muy esperado cuarto álbum y recientemente se reunió en el escenario del festival LIDO de Jamie en Londres.

Escucha ‘Obsession’ de Oliver Sim