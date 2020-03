Paul Heaton, Jacqui Abbott – Manchester Calling (Universal)

La portada era celeste, y en ella se veían cuatro niños de espaldas mirando un puente. Llevaba por título Now that´s what I call quite good, y en él se recopilaba lo mejor de The Housemartins. Fue un regalo de mi abuela por mi cumpleaños. Era 1989. No es que ella supiese quiénes eran ni que fuese a la tienda de discos a pedirlo, simplemente es que mi hermano le dijo que era mi grupo preferido. Ella le dio el dinero y mi brother me lo pidió por Discoplay. Y desde ese día, de forma aplastante, llegó ese grupo y su líder Paul Heaton a mis favoritos de la música.

Por eso, cada vez que leo o escucho algo donde anda metido Paul Heaton, entró en un espiral de recuerdos, y me tengo que poner a escucharlo inmediatamente. Porque su voz me lleva a tantos buenos momentos en mi habitación con mis amigos o con una chorba, teniendo de fondo la banda británica. Ahora acaba de editar este Manchester Calling a dueto con Jacqui Abbott, su chorba, y en él se incluyen 16 canciones de este juglar bretón junto a su musa. Sus canciones son siempre de corte social, de hecho a The Housemartins se les catalogaba de izquierdistas por el contenido de sus letras. Después de los House creó otro grupo, The Beautiful South, y ahí conoció a Abbott, quien ya no lo abandonó nunca, ni en el trabajo ni en el amor.

Deciros que estamos ante una obra profundamente Housemartinsiana, pues suena casi como aquellos singles del The people who grinned themselves the death. Hay composiciones ricas, mordaces y críticas con el estilo de vida británica. Todo ello regado con rico pop, suave folk, ska del clásico y soul british. Hay lugar para el sexo, de hecho The Only exercise i gets of you es muy de la caidita de Roma. El amor tiene su lugar en “You and me (Were meant to be together)” y hasta se permiten hablar de una depresión que Paul tuvo hace tiempo en “Somebody’s Superhero”, que suena tremendamente épica.

Pero no sólo tenemos el protagonismo de Heaton, cuyo voz nunca se cansa uno de escuchar. Abbott toma la iniciativa en “If You Could See Your Faults”, el diario de un cónyuge sufridor y, tal vez, una de las canciones más bellas de la pareja. De entre las 16 canciones del disco, aunque me molan muchas, me quedo con la excelente “House Party 2”. Esta “llamada de Manchester” es un disco que perfectamente podría encajar en el grupo que lideró Paul y que tantas alegrías dio a tantos adolescentes. Canciones de relleno como “So Happy” y “New York Ivy” producen un guilty pleaseure porque te hacen hasta que cantes por lo bajini. ,

Manchester Calling es un collage que gira en torno al amor y al odio de esa ciudad que Heaton ha tomado prestada. En sus letras nos encontramos con “gángsters que montan en triciclos” y que “derriban el último edificio que a todos gusta”. Un compendio musical muy grato que podríamos resumirlo en que el amor es la mejor droga de todas.

Escucha Paul Heaton, Jacqui Abbott – Manchester Calling