Phoebe Rings – Aseurai (Carpark)

Gracias al gran David S. Mordoh y su blog Música en la Mochila uno descubre músicas que se alejan de tu radar. David es un viajero impenitente, y en más de un post que cuelga cada día (excepto fines de semana) uno se puede encontrar con más de una revelación exótica.

Este es el caso de Phoebe Rings, grupo neozelandés (exactamente residen en la ciudad de T?maki Makaurau) que debutan con un disco que se antoja como ideal para estos días de canícula. La banda está formada por la cantante Crystal Choi – que es de origen koreano -, Simeon Kavanagh-Vincent, Ben Locke y Alex Freer (alineación clásica de guitarra, bajo, batería y teclados), pero que engalanan con arreglos de cuerda.

Para este debut titulado Aseurai (Carpark, 2025) – que en coreano significa algo que es etéreo, un recuerdo evanescente – enhebran un cancionero influenciado por la city music japonesa (estilo de música que sería la variante oriental al sophistipop) que cautiva por su falta de pretensiones, y su más que acertada labor de artesanos del pop. Dice Choi que la canción que inspiró al grupo a trabajar en este conjunto de temas fue gracias a la influencia del grupo koreano dosii, y es que todo el álbum está repleto de ese groove elegante de estética urbana y luces de neones.

El tema “Asurei” abre el disco con bellas y refinadas armonías que se sustentan en arreglos suntuosos de cuerda y latidos funky. Unas bases de caja de ritmos arrancan la sinuosa “Not A Necessary” en donde se pueden hallar ecos a los Prefab Sprout, como también ocurre en “Mandarin Tree” que nos hace mirar por el retrovisor hasta alcanzar el sendero trazado por Paddy McAloon en “Bonny”. Pop distinguido y suave como el satén.

La música disco setentera queda bien representada en “Get Up”, el ritmo con aromas jazzy de “Fading Star” (con guiños a Basia) tiene uno de esos estribillos infalibles para acabar bailando agarrado al último cocktail de la noche, y “Drifting” tira por los aledaños del dreampop engalanado con arreglos de fantasía.

Escucha Phoebe Rings – Aseurai

