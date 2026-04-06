Priest

Priest nos visitarán en mayo junto a Dead Lights

Los suecos Priest volverán a nuestro país el próximo mes de mayo para ofrecer dos conciertos de la mano de Eclipse Group. La banda, formada por ex componentes de Ghost, actuará en Barcelona y Madrid acompañada por Dead Lights.

Ambas fechas forman parte de una nueva gira europea que comenzará después de la extensa gira que actualmente están haciendo por Estados Unidos. El grupo seguirá desplegando su particular imaginario de synthwave oscuro, electrónica de vocación futurista y una puesta en escena tan teatral como elegante.

Aunque la etiqueta de “ex Ghost” (la exitosa formación de Tobias Forge) sigue apareciendo inevitablemente cada vez que se habla de ellos, Priest hace tiempo que dejaron de ser una simple nota al pie en la biografía de nadie. El trío sueco ha ido perfilando un universo propio en el que conviven la Darkwave, la estética cyberpunk y una querencia por las melodías pegajosas que no rebajan ni un gramo su misterio. Música para bailar como si el fin del mundo lo patrocinara una marca de neones de los ochenta.

La gira contará además con la presencia de la banda con sede en Londres: Dead Lights, que aprovecharán estas fechas para presentar su nuevo material en lo que supondrá su debut en nuestro país.

Las dos fechas son estas:

8 de mayo de 2026. Upload (Barcelona)
9 de mayo de 2026. El Sol (Madrid)

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