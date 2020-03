Princess Nokia aplaza sus conciertos a noviembre

La cantante y compositora neoyorquina Princess Nokia se veía obligada a aplazar su gira europea, incluidos los conciertos de los días 27 y 28 de marzo en Barcelona y Madrid. Hoy se confirman finalmente las nuevas fechas de esta gira en nuestro país, será el 8 de noviembre en la sala Bikini de Barcelona y el día 9 en la sala Mon Live de Madrid.

Las entradas para estos nuevos conciertos ya están disponibles a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio es de 26 Euros (gastos de distribución no incluidos). También hay disponibles Entradas Meet&Greet a un precio de 87 Euros (gastos de distribución no incluidos). Os recordamos que las entradas adquiridas para los conciertos aplazados este mes son válidas para las nuevas fechas, por lo que no es necesario realizar ningún cambio.

La cultura dicta sus propios líderes y Princess Nokia es ya uno de ellos. Amplifica su propia voz en la música, el cine y la sociedad, y se proyecta como un símbolo de posibilidad, demostrando el poder de la autenticidad apoyado por un movimiento que crece cada día más.

Decidida a superar cualquier tipo de adversidad, ha optado por transformar su experiencia en poesía y esta en himnos. Entre sus últimos éxitos destacan ‘Sugar Honey Iced Tea (S.H.I.T.)’, con el que ha obtenido grandes elogios, o el sencillo ‘Balenciaga’, una pieza mordaz y afilada. Recientemente lanzaba además dos nuevos álbumes, Everything Is Beautiful y Everything Sucks, con piezas sublimes como ‘Green Eggs & Ham‘ o ‘Practice‘.