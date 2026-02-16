PVA – No More Like This (It’s All For Fun)

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras un período frenético de conciertos que detuvo la pandemia, no les tocó otra que ponerse a reflexionar sobre qué camino debía seguir la banda. PVA se emborracharon de éxito -llegaron a tocar en los mismos escenarios que black midi y Black Country, New Road– por aquellos tiempos en la escena londinense de salas pequeñas con sus sonidos que nos trasladaban al electropop de los 2000 (Crystal Fighters o The Chemical Brothers más un poso de postpunk de manual). Hasta llegar hasta aquí el trío formado por Ella Harris, Josh Baxter y Louis Satchell habían editado un epé bajo el título de Toner (2020) y un elepé auspiciado por el sello Ninja Tune, Blush (2022).

Nada especialmente excitante preludiaba un disco tan bueno como este No More Like This (It’s All For Fun, 2026) en el que demuestran que han sabido evolucionar hacia un sonido mucho más robusto, y aunque se puedan ver las costuras, destila personalidad. Nada más empezar con “Rain”, la voz de Ella Harris va musitando la letra sobre una colcha de tecnopop fibroso y muy sensual que, por momentos, recuerda a las tonalidades de neón de la escudería Italians Do it Better.

Es un acierto que la voz femenina sea la que comande las canciones y se ponga en primer plano: de esa sensualidad en el timbre de voz y la austera frondosidad compositiva salen bellas canciones como “Enough” (algún guiño a The xx), el trip hop se cuela en “Mate” con una Harris repitiendo versos sobre valiosas bases de percusión, mientras que, tanto “Anger Song” como “Boyface”, recrean unas ambientaciones saturadas de graves que podrían haber salido de algún disco del Tricky más actual.

Las repeticiones en los loops dan brío a “Peel” en donde dejan rienda suelta a su habilidad para hacer música de baile con los mínimos elementos; los silencios se alían para extraer belleza de “Flood”, con unos arreglos de sintetizador cercanos a unos primigenios Depeche Mode; el frío coldwave derrama belleza ajada en “Okay”, y en el tema que cierra el disco, “Moon”, se enredan en pop mutante para noches de terraceo VIP.

Escucha PVA – No More Like This