Redbook Ediciones publica nuevas novelas gráficas sobre grupos legendarios

La editorial Redbook Ediciones, dentro de su colección Ma Non Troppo, publica nuevas novelas gráficas relacionadas con el arte y la música. Entre ellas destacan dos que están dedicadas a grupos míticos de la historia de la música: Black Sabbath y Queen.

Del escenario al mito: la historia eterna de Queen en una novela gráfica escrita por diferentes autores. Un homenaje visual a los 50 años de la banda que revolucionó la música, de Freddie Mercury a los grandes himnos. Una edición a todo color que recorre su energía escénica, su legado y su impacto cultural.

De Birmingham al Olimpo del rock: la leyenda de Black Sabbath en una novela gráfica cuyos autores son Borja Figuerola y El Toreh. Entre caos, excesos y genialidad, este cómic retrata los momentos decisivos que forjaron el sonido y el legado de Black Sabbath. Una historia de lucha y resistencia que demuestra que, incluso en la noche más negra, siempre queda un riff capaz de sacudir al mundo.

Estos dos lanzamientos llegan acompañados de otras obras gráficas: Rock & Arte y Estética (Erik Oz, Lorena Montón), Divas Latinas del Pop de la A a la Z (Gemma Rubio, Sabela Argibay) y un par de trabajos dedicados al mundo del cine. Más información sobre todos ellos en la página web de Redbook Ediciones.