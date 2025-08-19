Refused se despiden para siempre con dos conciertos únicos en España

El final está cerca. Tras más de 30 años desafiando el orden establecido, los suecos Refused han anunciado que se despiden de los escenarios con dos conciertos únicos en España este próximo octubre. Será el final de la gira titulada Refused are fucking dead…and this time they really mean it y que los ha llevado por festivales de toda Europa, pasando por la península hasta en tres fechas, en plena forma, como demostraron en el Rockland Art Fest.

No habrá segundas oportunidades, será la última vez que Dennis Lyxzén y los suyos descarguen toda su furia sobre un escenario.

La banda de Umeå, referente absoluto del post-hardcore combativo, ha marcado a generaciones con su mezcla de rabia política, conciencia social y experimentación sonora. Con cinco discos a sus espaldas, su legado está cimentado especialmente en el irrepetible The Shape of Punk to Come (1998), un álbum que cambió para siempre las reglas del juego y que, más de dos décadas después, sigue sonando como un manifiesto contra la complacencia y el conformismo.

En esta última celebración de su historia, Dennis, David, Magnus y Mattias prometen dos shows demoledores, con invitados de lujo que refuerzan el espíritu combativo de la cita, Viva Belgrado en Barcelona y Crim en Madrid. Serán conciertos de larga duración, diseñados para honrar un legado que ha inspirado a miles de bandas y fans en todo el mundo, en salas, sudorosos y cercanos, tal y como muchos fans habían pedido.

Estas son las fechas de esta visita propiciada por Route Resurrection

Martes 28 octubre 2025 – Barcelona (Razzmatazz)

Miércoles 29 octubre 2025 – Madrid (La Riviera)

