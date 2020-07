Robert Plant anuncia su antología en solitario

Robert Plant anuncia la publicación el 2 de octubre de un doble CD con 30 canciones de toda su carrera en solitario. El disco, titulado Digging Deep, contiene tres canciones inéditas y se publica en una edición limitada en 2CD. También estará disponible en edición digital.

El repertorio del álbum consta de canciones extraídas de sus ocho discos en solitario e incluye temas como el hit rock #1 “Hurting Kind” o “Shine It All Around”, que fue candidata a un premio Grammy. Digging Deep contiene los temas inéditos “Nothing Takes the Place of You”, compuesta por el músico de Nueva Orleans Toussaint McCall e incluida en la banda sonora de la película Winter In The Blood, una versión del tema de Charlie Feathers “Too Much Alike” grabada con Patty Griffin y “Charlie Patton Highway (Turn It Up- Part 1)”.

Plant ha contado con la colaboración de un grupo de músicos estelares a lo largo de sus producción en solitario. Desde su compañero en Led Zeppelin Jimmy Page a Buddy Miller, Patty Griffin, Phil Collins, Nigel Kennedy o Richard Thompson.

La música de Robert Plan es el resultado de una vida dedicada a la exploración y al viaje musical por territorios sonoros que abarcan desde las fronteras galesas al Sahara pasando por Nashville o el Tibet. Estas influencias quedan también recogidas en su exitoso Podcast “Digging Deep with Robert Plant”

Estas serán sus canciones:

CD1

Rainbow

Hurting Kind

Shine It All Around

Ship of Fools

Nothing Takes the Place of You *

Darkness, Darkness

Heaven Knows

In the Mood

Charlie Patton Highway (Turn It Up – Part 1) *

New World

Like I’ve Never Been Gone

I Believe

Dance with You Tonight

Satan Your Kingdom Must Come Down

Great Spirit (Acoustic)

CD2

Angel Dance

Takamba

Anniversary

Wreckless Love

White Clean & Neat

Silver Rider

Fat Lip

29 Palms

Last Time I Saw Her

Embrace Another Fall

Too Much Alike (Feat. Patty Griffin) *

Big Log

Falling in Love Again

Memory Song (Hello Hello)

Promised Land